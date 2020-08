Geruchten over een nieuwe Silent Hill – de laatste, ‘Downpour’, dateert alweer uit 2012 – blijven maar opduiken. Vooral het gefluister dat Sony de legendarische horrorreeks opnieuw tot leven zou willen brengen op de PlayStation 5 deden het hart van menig fan sneller kloppen. Deze geruchten bleven echter geruchten en een officiële aankondiging blonk vooral uit door zijn afwezigheid.

Toch blijven er signalen de kop opsteken dat Silent Hill achter de schermen mogelijk een heropmars plant. Begin juli verscheen er plots een Silent Hill account op Twitter, waar heel wat nostalgische dingen op geplaatst werden. Dat op zichzelf betekent uiteraard weinig. Iedereen kan een Twitteraccount maken en het een willekeurige naam geven. Een ordinaire fanpagina, dus. Of toch niet?

Onlangs vestigde Konami de aandacht op de nieuwe Silent Hill content in Dead By Daylight. Omdat sommige mensen dit verkeerd interpreteerden, liet Konami snel weten dat ze geen nieuw deel aan het teasen waren. In één adem gaven ze hierbij aan dat het bovenstaande Twitteraccount wel degelijk officieel was… en dus de eerste plek voor eventuele Silent Hill aankondigingen.

Om een lang verhaal kort te houden: er is geen nieuw deel aangekondigd, maar de Silent Hill naam leeft weer. Een mens mag hopen, toch?

We are sorry we got people fired up. Anything official would come from first from @SilentHill or an event or something, not from us. We were just being fans and enjoyed the noise/memories. Sorry everyone, did mean to kill your Friday mood.

— Konami (@Konami) July 31, 2020