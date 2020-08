Sony PlayStation laat gebruikers de Call of Duty: Modern Warfare en Warzone Season 5 update al alvorens de launch downloaden. Dit doet men omdat de update dermate groot is, dat het niet slim is om dit zo kort voor de start te doen. Het nieuwe seizoen begint op woensdag 5 augustus, maar de update betreft een 36GB download, dat kan dus nog wel even duren alvorens de update daadwerkelijk op je PS4 staat.

De update draagt versienummer 1.24 en wordt nu uitgerold op alle PS4-consoles. De update installeren kan alleen nog niet, dit is pas mogelijk in de nacht van 4 op 5 augustus. Benieuwd wat er nieuw is? Check dan dit eerdere artikel over Warzone Season 5.

