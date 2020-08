Gespeeld: Marvel’s Avengers – De eerste drie fases van Marvel’s ambitieuze ‘cinematic universe’ liggen achter ons en hebben het superheldengenre – om nog maar te zwijgen over Hollywood in het algemeen – voorgoed veranderd. Personages als Iron Man, Captain America en Thor hebben zich terecht in het collectieve hart van de mensheid gewurmd, terwijl relatieve nieuwkomers op het witte doek als Black Panther en Captain Marvel aan een amper te stuiten opmars lijken bezig te zijn. Net daarom is het zo bizar dat we zo lang hebben moeten wachten op een volwaardige game rond de machtigste helden op onze aardbol. Uitgever Square Enix en ontwikkelaar Crystal Dynamics proberen hier begin september een mouw aan te passen. Is de game het lange wachten waard? Ik kon de beta alvast aan een uitvoerige speeltest onderwerpen.

Hart

Tijdens de eerste War Table livestream van Marvel’s Avengers kregen we het uitgangspunt van de game reeds voorgeschoteld. Op A-dag weiden onze helden een nieuw hoofdkwartier in, gelegen te San Francisco. De kersverse uitvalsbasis pakt uit met hightech technologie, die ervoor moet zorgen dat inwoners van de stad zich meer dan ooit veilig voelen. Dit feestje verloopt echter niet helemaal zoals gepland. Een groep terroristen bombardeert de Golden Gate Bridge en de Avengers kunnen niet voorkomen dat deze smeerlappen hun technologie aanwenden om heel wat slachtoffers te maken. Meer zelfs: San Francisco wordt grotendeels tot puin herleid en Captain America sneuvelt heroïsch in het strijdgewoel. Het gevolg: publiek wantrouwen en een einde in mineur voor de ooit zo op handen gedragen groep helden.

In hun plaats duikt A.I.M. op, een organisatie die wereldvrede wil bewerkstelligen door een beroep te doen op robots in allerlei vormen en maten. Iedereen met een gemiddelde kennis van popcultuur weet onmiddellijk dat hier waarschijnlijk snode bedoelingen achter schuilen, doch het is niet één van de verloren gewaande Avengers die deze op het spoor komt. In hun plaats ontmoeten we Kamala Kahn, een enthousiaste tiener en verstokte Avengerfan. Op A-dag werd een wolk terrigen – een stof die bepaalde mensen in ‘inhumans’ (mensen met bijzondere krachten) verandert – op de wereld losgelaten en Kamala blijkt plots over elastische gaven te beschikken. Ze ontpopt zich razendsnel tot een ware superheldin en legt en passant A.I.M.’s duistere agenda bloot. Tijd om de oude bende weer bij elkaar te roepen.

Veel meer zijn we in de beta niet over het verhaal te weten gekomen, maar het lijkt ons een juiste beslissing om op narratief vlak de schijnwerper op Kamala Kahn te plaatsen. In de comics staat zij bekend als Ms. Marvel; in de game lijkt ze op dit moment vooral het hart van de ervaring te vormen. Zij is het die met behulp van Bruce ‘Hulk’ Banner de Avengers weer bij elkaar haalt en S.H.I.E.L.D. in het geheim weer bestaansrecht geeft. Zij is het ook die voor een emotionele lading in het verhaal zorgt. Haar ingetogen, doch krachtige reactie op het nieuws dat A.I.M. gruwelijke experimenten uitvoert op inhumans lijkt te hinten naar een verhaal dat door de oppervlakte breekt en niet bang is om aan de hartspieren te trekken. Met een fikse dosis Marvel trivia op de achtergrond, kan dit wel eens een schot in de roos worden.

Spieren

Op de Chimera – een in onbruik geraakte S.H.I.E.L.D. helicarrier – verschaffen Kamala en Bruce zich toegang tot de ‘War Table’, oftewel een menu waarop je alle beschikbare missies terugvindt. De beta geeft je toegang tot een handvol verhaalmissies en laat je daarna de held uithangen in dubbel zo veel coöplevels. De speelbare personages beperken zich voorlopig tot Ms. Marvel, de Hulk, Iron Man en Black Widow, maar hier zullen uiteraard naar de toekomst toe steeds meer personages bijkomen. Deze vier helden voelen logischerwijs allemaal anders aan. Ms. Marvel slingert als een heuse Spidergirl door de levels, terwijl Hulk als een malle door de omgeving stuitert. Iron Man is als het enige vliegende personage erg wendbaar, maar moet in gesloten ruimtes uitkijken dat hij niet tegen de muren aan vliegt.

Het is niet meer dan logisch dat pakweg Hulk en Black Widow zich op een andere manier door het level manoeuvreren. Toch roepen de beschikbare personages bij mij vooral gemengde gevoelens op. Enerzijds heb je de interne Marvel fanboy in mijn brein, die als een malle blijft schreeuwen dat het ontzettende vet is om als de Hulk alles aan gort te slaan; anderzijds zit ik ook met een cynische hersenhelft die stevig weerwerk biedt. Elke move is geworteld in de rijkelijke geschiedenis van de Marvel comics en films, van Hulks donderklap tot de mogelijkheid om als Iron Man een beroep te doen op het iconische Hulkbuster pantser. Dit alleen al maakt de game een verplichte aanschaf voor Marvelfans. Toch beschikt elk personage uiteindelijk over exact hetzelfde type aanvallen en dat valt op.

Als puntje bij paaltje komt, heeft elke held(in) bijvoorbeeld de optie om vijanden vanop afstand het leven zuur te maken. Iron Man heeft zijn raketten, Ms. Marvel doet een beroep op haar elastieken armen, en Hulk breekt een stuk beton los uit de grond en slingert het naar de dichtstbijzijnde robot. Speciale aanvallen zitten verbonden aan een (zich snel vullend) balkje en zorgen er steevast voor dat je een klein voetbalveld aan tegenstanders tegelijk fiks wat schade toebrengt. In de chaos is het niet altijd duidelijk om te zien wat er gebeurt, maar wie flink op de knopjes blijft rammen, komt er uiteindelijk wel. Wat dat betreft, maakt het niet echt uit welke held je bestuurt; in de kern doen ze allemaal hetzelfde. Bepaalde personages (Iron Man) voelen bovendien sneller aan als een meerwaarde dan anderen (Black Widow).

Brein

Zodra ik mijn interne fanboy het zwijgen opleg, blijkt het repetitieve karakter van de game me toch een beetje dwars te liggen. Ik heb me samen met Lennard – hoofdredacteur hier op PSX-Sense – te pletter geamuseerd terwijl we in tandem A.I.M. het leven zuur maakten. Een spectaculair baasgevecht met een uit de kluiten gewassen robotspin zorgde zelfs voor een behoorlijk memorabele kers op de taart. Als puntje bij paaltje komt, kan ik echter niet anders dan aangeven dat het allemaal wel erg op elkaar lijkt. Omgevingen worden schaamteloos gerecycleerd en situeren zich voorlopig allemaal in herkenbare hokjes (boslevel, sneeuwlevel, hightech laboratorium…). En hoe leuk het ook is om als één van je favoriete helden rond te rennen of vliegen, na verloop van tijd begin je naar afwisseling te snakken.

Looks

Het ziet er gelukkig allemaal best mooi uit. Neen, Avengers kan niet met opgeheven hoofd naast visuele parels als The Last of Us: Part II staan, maar als game die de nadruk op coöp legt, kan je veel lelijkere beestjes op de markt vinden. En zodra je accepteert dat de Avengers niet lijken op de acteurs uit de immens populaire filmreeks, zal je merken dat ook de virtuele versies van deze helden er best mogen zijn. Het stemmenwerk – met onder andere gevierde acteurs als Nolan North (Iron Man) en Laura Bailey (Black Widow) in de cast – is prima, met een gepast opzwepende soundtrack in de achtergrond. Al blijft het toch vreemd om de Avengers aan het werk te zien zonder het gekende Alan Silvestri thema in onze speakers. Echt klagen doe ik op audiovisueel vlak dus niet; het oogt en klinkt allemaal zeer degelijk.

Voorlopige conclusie

De beta is uiteraard beperkt in omvang, wat ertoe leidt dat ik Marvel’s Avengers het voordeel van de twijfel geef. De game zit tjokvol referenties naar het grotere Marvel universum en belooft alleen al daardoor de fans behoorlijk lang zoet te houden. Toch stel ik me enkele vragen bij de houdbaarheid van de game. Aanvankelijk deden de chaotische knokpartijen met mijn favoriete helden mijn innerlijke fanboy kirren van plezier, maar na verloop van tijd begonnen me enkele dingen op te vallen. Dat button bashen bijvoorbeeld wel erg goed lijkt te werken. Dat pakweg Black Widow zich echt niet zo anders laat besturen als Ms. Marvel. En dat de omgevingen wel erg vaak gerecycleerd worden. Het is dus de vraag of het verhaal, het lootsysteem en de beloofde updates de game lang genoeg interessant zullen kunnen houden. Mocht je straks zelf ook toegang tot de beta hebben, dan raden we je wel aan om het zeker even uit te proberen – bij voorkeur in coöp.