Voormalig Sony-topman Shahid Kamal Ahmad geeft in de PlayStation documentaire “From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution” aan dat indien de PlayStation 4 geen succes was geweest, dat dat mogelijk het einde van het PlayStation merk had kunnen betekenen. Hoewel de PlayStation 3 een uniek stukje hardware was, had het bedrijf het erg moeilijk om er een succes van te maken.

Echter is dat goed uitgepakt, want door de moeilijkheden moest het roer drastisch worden omgegooid, waardoor het bedrijf aan het einde van die generatie meer vastberaden en gefocust was. Dat heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen, want de PlayStation 4 is een doorslaand succes en de PlayStation 5 is alweer bijna in ons midden. De hele quote lees je hieronder:

It was definitely a difficult period, because a lot of work had to be done to turn around the technical deficit and the monetary deficit created by the launch of this extraordinary piece of hardware. The PlayStation that emerged at the end of PS3 was a much more gritty, determined, focused entity – and I’m not saying this from a personal perspective, but from a corporate perspective – than the much more hubristic organisation at the beginning of the PS3 era. I think even we were surprised by just how rapturous the reception was for PS4, because it was a kind of redemption as well. We’d been through the fire with PS3 and now everything was on the line. We had to get this right and if we didn’t, it could’ve been the end.

De PlayStation documentaire “From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution” is vanaf 7 september verkrijgbaar op DVD, Blu-ray en als digitale versie. Je kunt hieronder de trailer bekijken.