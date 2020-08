Eerder vandaag heb je kunnen lezen dat Infinity Ward, Activision en Sony de komende update voor Call of Duty: Modern Warfare en Warzone al beschikbaar hebben gesteld om te pre-loaden. Met een download van 36GB is de update behoorlijk fors en dat scheelt straks tijd.

De installatiegrootte van de game is sinds de release ook fors toegenomen en daarover krijgt de ontwikkelaar vrij veel klachten. Met name gamers op een PlayStation 4 met 500GB hebben hier last van, want Call of Duty neemt zo langzamerhand de helft van de opslagcapaciteit in en dat is veel.

Deze nieuwe update mag dan erg groot zijn, na de installatie zul je merken dat de gebruikte schijfruimte op de console is afgenomen. Dat betekent dat de update ondanks zijn grootte uiteindelijk juist erg efficiënt is ingericht. Mocht je alsnog tegen het probleem aanlopen dat de game teveel ruimte inneemt, dan is er nog een andere optie.

Het is namelijk mogelijk om gedeeltes van de installatie van je PlayStation 4 te verwijderen. De game is opgedeeld in verschillende segmenten en die kun je apart van elkaar deleten. Mocht je daarvan niet op de hoogte zijn, bij dezen wat je kan doen.

Als je in het hoofdmenu van de game zit, dan is er een optie (onderaan) die aangeeft dat je de installaties kunt managen. Hier kan je vervolgens gedeeltes van de game deleten. Dus als je de singleplayer niet meer speelt, of bijvoorbeeld coöp of de multiplayer, dan kan je die onderdelen verwijderen. Vanzelfsprekend zul je deze content opnieuw moeten downloaden als je dat weer wilt spelen, maar in de tussentijd is die ruimte weer vrij.

Dus als je alleen maar de multiplayer speelt, dan heeft het weinig zin om al die andere data ook op je PlayStation 4 te laten staan. Via deze in-game feature kun je de installaties dus opschonen.