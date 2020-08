Street Fighter V zal vanaf woensdag 5 augustus voor een korte periode gratis beschikbaar zijn om te spelen. Capcom heeft laten weten dat ze de game als trial gaan aanbieden en waar het gebruikelijk is om dan alleen de basiscontent aan te bieden, gaat Capcom een stapje verder.

De trial zal twee weken beschikbaar zijn – wat al een vrij lange periode is – en het roster bestaat uit alle 40 personages die je ook in de Champion Edition ziet. Daarmee krijg je een vrij uitgebreide versie van de game tot je beschikking. Ideaal om de game te leren kennen als je een aanschaf overweegt.

De Champion Edition van Street Fighter V bestaat zoals al aangegeven uit 40 personages, maar ook tref je er 34 stages en meer dan 200 kostuums in aan. Of ook die laatste twee zaken volledig beschikbaar zijn in de trial, dat is op moment van schrijven niet bekend.