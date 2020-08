Rapper Ice-T geeft op zijn Twitter-pagina aan dat hij een reboot van Def Jam: Fight for NY wel ziet zitten. De game kwam in 2004 voor de Gamecube, PlayStation 2 en Xbox uit. In Def Jam: Fight for NY kon je uit meerdere vechtstijlen kiezen, waaronder kickboksen en worstelen, om vervolgens op straat je dominantie te laten gelden.

Gamer Stuff: I think they really need to reboot this game for the new consoles.. 💥🤛🏽 pic.twitter.com/o5SWG6W19B — ICE T (@FINALLEVEL) July 31, 2020

Uiteraard is alles erg geïnspireerd door de hip-hop cultuur. Naast de vormgeving en muziek, bevat de game ook een erg uitgebreid rooster aan bekende rappers. Zo kun je onder meer aan de slag met Snoop Dogg, Lil’ Kim, Method Man, Fat Joe, Ludacris, Busta Rhymes en natuurlijk met Ice-T zelf. Zien jullie een reboot voor de nieuwe generatie consoles zitten of juist helemaal niet? Jullie kunnen het in de reacties uitvechten.