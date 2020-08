Special: De Moments of Triumph zorgen voor langdurig vermaak in Destiny 2 – Met het uitstellen van de Beyond Light uitbreiding zullen we iets langer moeten wachten op grote nieuwe content voor Destiny 2. Maar spelers hoeven zich in de tussentijd zeker niet te vervelen. Season of Arrivals is inmiddels al enige tijd bezig en om het gat te overbruggen zal dit seizoen langer doorlopen, tot de release van Beyond Light daar is. Als speler ben je natuurlijk op de hoogte dat er hoe dan ook genoeg te doen zal zijn in Destiny 2 en één van de zaken is de recente toevoeging van Moments of Triumph. Een nieuwe Seal die je kunt vrijspelen en vooral voor de fanatieke spelers is dat een leuke bezigheid. Maar ook als je nieuwkomer bent, dan beland je in een bad van content en activiteiten. Nu zijn Triumph Seals niet nieuw, maar vandaag in dit artikel gaat de aandacht uit naar de recente toevoeging.

Wat zijn Triumph Seals ook alweer

Nieuw, tijd uit de running of was het je altijd onduidelijk? Maakt niet uit, we leggen je graag de Triumphs nog een keertje uit. In het menu van de game kan je een mooi gedeelte vinden waar alle Triumphs gevonden kunnen worden. Hier kan je precies nagaan welke je hebt, welke niet en hoe ver je met bepaalde Triumphs bent. Door deze te voltooien, kun je ze als het ware afvinken en dat levert je punten op. Die punten worden bij elkaar opgeteld en zo bouw je een Triumph score op. Dit is gelinkt aan een Trophy, maar een beetje fanatieke speler heeft die Trophy al dik twee jaar in bezit. Voor de rest heeft het niet per se veel invloed op de gameplay, maar wel is het in andere opzichten een interessante toevoeging.

Elke game heeft vandaag de dag Trophies of Achievements en als je die van Destiny 2 een keer geraadpleegd hebt, dan weet je dat het er maar weinig zijn. De Triumphs zijn in feite een in-game equivalent van deze Trophies/Achievements en deze zijn veel meer op de gameplay, lore en activiteiten toegespitst. Vanzelfsprekend is dat weer onderverdeeld in verschillende onderwerpen en daarbinnen tref je als het ware weer hoofdstukken aan. Het is best een wirwar van pagina’s en Triumphs die je kunt unlocken, maar onoverzichtelijk wordt het nooit. Ook kun je bepaalde Triumphs ‘tracken’, zodat je die snel kunt voltooien.

Bij het voltooien van een set Triumphs onder één segment – wat in veel gevallen een hele hoop tijd kost omdat het zoveel omvat – zul je de bijbehorende Seal unlocken. In feite heb je daarmee alle doelstellingen behaald en dat is een mooie manier om aan te tonen dat je een fanatieke speler bent. Het is ook een mooi doel om naartoe te werken, want wie wil nu niet dat zijn of haar Triumph boek gevuld is met zegels van volledigheid? Qua gameplay heeft het geen effect, andersom wel, want het is een valide reden om de game te blijven spelen. Net zoals dat er genoeg gamers zijn die een game blijven doorspelen voor de platinum Trophy of 1000 gamerscore, daar waar ze er anders veel eerder mee zouden ophouden.

Moments of Triumph

Met de release van Season of Arrivals in Destiny 2 heeft Bungie ook de ‘Moments of Triumph’ naar de game gebracht. Dit is een extra laag activiteiten bovenop hetgeen de seizoensgebonden content al te bieden heeft. Je kunt dus een extra zegel verzamelen tot het einde van het huidige seizoen en de release van Beyond Light. Met 32 Triumphs om te voltooien sta je voor een behoorlijke doch leuke uitdaging. Verschillende Triumphs vragen namelijk om deel te nemen aan allerlei activiteiten, waaronder het voltooien van Nightfall Strikes, de Raids en nog veel meer. Een gedeelte van deze Triumphs kun je vrij snel en gemakkelijk binnenhalen, maar er zitten natuurlijk ook echt uitdagende Triumphs bij.

Maar geen zorgen, je hebt tot 10 november de tijd. Dus het geluk bij het ongeluk is dat je door het uitstel van Beyond Light nu meer tijd hebt dan aanvankelijk de bedoeling was. Die tijd heb je nodig, maar het is natuurlijk straks wel erg fijn als jij die Moments of Triumph 2020 allemaal voltooid hebt. Het geeft je immers ‘bragging rights’ onder je vrienden en Fireteam. Vanzelfsprekend staan er ook beloningen tegenover, waaronder een Exotische Sparrow, Ghost en cosmetische emblemen. Die zijn vanwege de uitdaging natuurlijk vrij exclusief, het aantal spelers dat de Seal zal voltooien zal dus relatief laag liggen en dat maakt het juist des te leuker. Maar goed, waar bestaan die Triumphs precies uit? Wel, wij zijn inmiddels al een goede periode bezig en leggen de uitdagingen hier vandaag aan je voor.

Leviathan Raid – Voltooi de Leviathan Raid

Eater of Worlds Raid – Voltooi de Eater of Worlds Raid

Spire of Stars Raid – Voltooi de Spire of Stars Raid

Crown of Sorrow Raid – Voltooi de Crown of Sorrow Raid

Scourge of the Past Raid – Voltooi de Scourge of the Past Raid

Triumph Apprentice – Behaal een bescheiden Triumph score

Triumph Master – Behaal een Triumph score van 50,000

Gun for Hire – Voltooi 15 bounties via het system

Challenger – Voltooi 10 weekly challenges via het systeem

For the Vanguard – Voltooi 20 strikes in een willekeurige playlist

Ordeal or No Deal – Voltooi Ordeal Strikes (uitdagende Strikes leveren meer voortgang op)

Valor Legend – Bereik de Legend Valor rank + reset rank in Season of Arrivals

Trials Victories – Win 7 potjes in Trials of Osiris

Gambit Standout – Lever 250 Motes af en versla 150 vijanden met ‘precision final blows’

K1 Discovered – Voltooi en loot alle Lost Sectors op de maan

Altars of Sorrow: Final Phase – Versla een Tier V Nightmare baas

Garden of Salvation – Voltooi de Garden of Salvation Raid

Destroyer of Heretics – Voltooi de Pit of Heresy dungeon

Prophecy Complete – Voltooi de Prophecy dungeon

Season Pass Rank – Bereik rank 100 in Season of Arrivals

Exotic Arsenal – Claim de Exotics Witherhoard, Ruinous Effigy en Traveler’s Chosen in Season of Arrivals

Hive-God Optometrist – Vind en vernietig alle 50 Savathun’s Eyes

Secret Triumph – Beschikbaar tijdens Solstice of Heroes 2020

Secret Triumph – Beschikbaar tijdens Solstice of Heroes 2020

Secret Triumph – Beschikbaar tijdens Solstice of Heroes 2020

Het spelen van de Raids levert stuk per stuk een voltooide Triumph op, maar ook als je ze allemaal uitgespeeld hebt krijg je daar weer een nieuwe Triumph voor. Dus afgezien van de individuele Triumphs tellen ze ook bij elkaar op voor een overkoepelende Triumph en in beide gevallen scoor je punten. De Raids op zichzelf zijn uitdagend genoeg, maar als je ze kent en met een vast Fireteam speelt, dan kun je daar relatief snel doorheen gaan.

Maar dan ben je er natuurlijk nog lang niet. Zo dien je ook maar liefst vijftien bounties te accepteren en te verslaan en om er nog een schep bovenop te doen kun je ook met de Strikes aan de gang. Gezien een degelijke Strike al snel 20 minuten duurt en je er 20 moet voltooien… een leuke uitdaging dus. Inmiddels is Destiny 2 ruimschoots voorzien van genoeg Strikes dus het zal absoluut niet vervelen, bovendien levert het je altijd loot op – win win dus. Hierbij wel de kanttekening dat hoe meer uitbreidingen je hebt, des te meer variatie er zal zijn.

Ook schuift Bungie je het spelen van Dungeons voor, maar als je een makkelijke Triumph wilt behalen, dan raden we je aan de Lost Sectors op de maan te doen. Die zijn zo klaar en vormen naar verhouding nauwelijks een uitdaging. Dan heb je natuurlijk nog de Triumph scores en daarin is Triumph Apprentice vrij gemakkelijk, gezien je daar niet extreem veel punten voor nodig hebt. Triumph Master daarentegen, die vereist een score van 50.000 en als je net begint, maak je borst dan maar nat. Dat is een ontzettende uitdaging. Speel je Destiny 2 al sinds de release, dan zou je aanzienlijk dichterbij moeten zitten en dan is het beter te behappen.

In dat kader is de Triumph Master misschien net iets teveel van het goede. Met name voor casual spelers en helemaal voor nieuwkomers. Dat gezegd hebbende, de andere Triumphs die er te behalen zijn, die spreken allemaal redelijk voor zich en één die ook erg uitdagend is, is de Season Pass Rank. Hiervoor heb je natuurlijk de Season Pass nodig en al die ranks halen, dat kost je tientallen uren. Maar dat is zeker de moeite waard, want daar staat echter per rank weer een beloning tegenover, zoals je dat ook kent van de gemiddelde Battle Pass. Dus het is per definitie zinvol om erin te duiken, bovendien schaf je zo’n Season Pass niet voor niets aan.

Afsluitend heb je nog Triumphs die gericht zijn op het verzamelen van Exotics, alsook Savathun’s Eyes. Ook dat vormt weer een leuke bezigheid en misschien zelfs wel een goede uitdaging, maar met de enorme Destiny 2 community is er online genoeg te vinden om je op weg te helpen. En daarbij zitten er nog drie Triumphs aan te komen, die tijdens Solstice of Heroes 2020 (vanaf morgen) beschikbaar komen. Dit in-game evenement gaat nog deze maand van start. Let wel op de beschikbaarheid ervan, dat duurt namelijk niet tot 10 november.

Langdurig vermaak

Misschien ben je al intensief bezig met de Triumphs, misschien heb je het altijd links laten liggen. Hoe dan ook, het is de moeite waard om er toch wat aandacht aan te besteden. Season of Arrivals schotelt je leuke activiteiten voor en dit vormt een extra laag bovenop het geheel om je ook mee te vermaken. Het voordeel is dat het samenhangt met de rest, want als je toch al bezig bent met de Season Pass ranks, dan kunnen de activiteiten die je voor de Triumphs moet doen juist goed meehelpen in het boeken van progressie. Het levert immers genoeg XP op om hogere ranks te bereiken.

Lang verhaal kort, de Moments of Triumph vormen absoluut een uitdaging en het zal tijdrovend zijn. Maar op die manier kan je op een leuke manier de langere periode tot aan de release van Beyond Light overbruggen en het staat natuurlijk wel erg mooi als je ook deze zegel weet te bemachtigen. Probeer het zeker even uit en check voor het in-game overzicht het menu. Wellicht ben je onbewust al behoorlijk op weg en werkt het juist extra motiverend om door te gaan. Als je nieuwkomer bent, check het ook zeker even, je krijgt via die weg een mooie secundaire reeks aan uitdagingen voorgeschoteld om je langdurig mee te vermaken.