Sony heeft zojuist een nieuwe State of Play aangekondigd voor aanstaande donderdag. De showcase zal om 22:00 uur beginnen en zo’n 40 minuten duren. Tijdens deze show zal Sony de focus leggen op third-party games voor de PlayStation 4 en PlayStation VR.

Ook komen er wat PlayStation 5 games aan bod, maar dat zullen dan updates zijn voor de games die ze in juni tijdens de vorige showcase getoond hebben. Wat betreft groot PlayStation 5 nieuws, daar zullen we iets langer op moeten wachten. Via Twitter geeft Sony aan dat ze geen grote updates te melden hebben dit keer.

Noteer donderdagavond 22:00 uur in de agenda voor deze nieuwe State of Play!