Dit najaar verschijnt de PlayStation 5 en die console zal tot op zekere hoogte backwards compatible zijn. Dat gaat ook op voor diverse accessoires, maar de DualShock 4 controller is hierin een uitzondering. Die werkt uitsluitend met PlayStation 4 games, PlayStation 5 games zijn enkel met de DualSense te spelen.

Sony wil dat PlayStation 5 games optimaal gebruik maken van de features die de DualSense te bieden heeft. Dat is met een DualShock 4 niet mogelijk en daarom zal die controller niet met de nieuwe console werken als het om PS5-games gaat.

De camera daarentegen werkt wel met de PlayStation 5. Wat op zich logisch is, PlayStation VR heeft die camera nodig en we weten dat de VR-set werkt met de console. Wel is er een adapter nodig voor de bekabeling van de camera, die gratis aan PlayStation VR gebruikers geleverd zal worden. Details daarover volgen later.

Afsluitend had Sony nog een overzicht van punten omtrent welke hardware nog meer compatibel is, zie hieronder:

Vrijwel alle stuurwielen, arcade sticks en flight sticks werken met de PlayStation 5 en ondersteunende PS4-games

De Platinum en Gold headsets werken met de PS5, net zoals headsets die je moet verbinden via USB of minijack

De DualShock 4 en alle officieel gelicenseerde PlayStation controllers van third-parties werken met PS4-games op de PS5

De PlayStation Move en PlayStation VR Aim Controller werken met bijbehorende VR-games op de PS5

Afsluitend plaatst Sony de notitie dat het kan zijn dat een bepaalde accessoire niet werkt, voor meer informatie over individuele producten adviseert Sony om dat bij de fabrikant te checken.