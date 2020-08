De remake van Resident Evil 3 werd niet zo goed ontvangen als diens voorganger, maar is nog steeds een erg goede game. Qua verkoopcijfers doet het derde deel ook onder voor het tweede deel, maar ook hier geldt weer dat het alles behalve slecht is.

Capcom kwam eerder dit jaar al met het nieuws dat Resident Evil 3 na vijf dagen 2 miljoen keer was verscheept. We zijn nu bijna vier maanden verder en de uitgever heeft laten weten hoeveel exemplaren er nu zijn verkocht. Dit aantal staat op het ogenblik op 2,7 miljoen. Het verschil lijkt niet erg groot, maar het gaat hier dus om eenheden die daadwerkelijk door gamers gekocht zijn. Het eerder opgegeven aantal waren exemplaren die naar winkels waren verscheept, dus in dat kader is het aantal wel indrukwekkend.

De Japanse uitgever/ontwikkelaar heeft tevens gemeld hoeveel games er van de franchise in zijn totaliteit zijn verkocht: dit aantal staat op maar liefst 103 miljoen.