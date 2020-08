Sony heeft voor aanstaande donderdag een nieuw State of Play evenement aangekondigd, maar het Japanse bedrijf liet ons ook al snel weten dat ze geen grote updates voor de PlayStation 5 gepland hebben. Dat maakt men echter niet minder nieuwsgierig naar de potentiële features van de nieuwe console.

Nu zijn een aantal knappe koppen weer eens diep in de geregistreerde patenten gedoken en hierin hebben ze een mogelijk heel interessante feature gevonden. Het patent met nummer US20200222802 heeft het namelijk over de mogelijkheid om speelbare segmenten van een game op te slaan en met iemand te delen, zodat de ontvanger datzelfde segment nogmaals kan beleven.

Hierbij verstuurt men ook de parameters, zoals die op dat moment in het spel aanwezig zijn en zo krijgt men dus precies hetzelfde scenario voorgeschoteld. Dit idee zou het mogelijk moeten maken om zelfgemaakte demo’s of tutorials met elkaar te delen en dus zo het spelplezier te vergroten.

“A video game sharing method and system enables users to share playable video game segments with users so that the users are able to view the video game segments or interactively play the video game segments. When shared, state information for the video game segments is included such that the users begin in the same position with the same relevant statistics. By enabling video game sharing, user enjoyment and video game popularity are increased.”