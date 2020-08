Eind deze maand komen Slightly Mad Studios en Bandai Namco met Project CARS 3 en zoals je in onze preview hebt kunnen lezen, ziet het er veelbelovend uit voor deze titel. Met nog een paar weken te gaan tot de release daar is, hebben we vandaag een nieuwe trailer gekregen die mooie beelden laat zien.

Verder kondigt men aan dat er bij de release een contentpakket zal verschijnen onder de noemer ‘Ignition’. Dit pakket bevat vier kentekenplaatstijlen, twee bandensoorten, twee velgen, racenummers, patronen, tien liveries en twintig afbeeldingen, alsook twee coureurs met verschillende outfits en helmen. Dit pakket zal tot 27 september gratis te downloaden zijn.

Afsluitend staat in het overzicht van key features (onder de trailer) te lezen dat de game meer dan 140 banen kent en de uitgever laat weten dat er 192 evenementen in de carrière modus te vinden zijn. Die zijn samen goed voor meer dan 40 uur aan gameplay en buiten dat om heb je natuurlijk nog diverse andere modi én de multiplayer. Kortom, de racer zal je veel te bieden hebben.