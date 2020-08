De release van BioWare’s Anthem verliep allerminst soepel en zowel spelers als critici noemen de game één van de grootste teleurstellingen van 2019. Ook wij schoven in onze review de kritieken niet onder stoelen of banken, met een lage score als gevolg.

Ruim een jaar later kondigde de Canadese studio aan dat men bezig is aan een complete “heruitvinding” van Anthem, maar die zal nog wel even op zich laten wachten. Om ons echter op het hart te drukken dat ze echt niet stilzitten, heeft BioWare een update gedeeld met wat er gaat veranderen met betrekking tot het lootsysteem.

Zo is het bijvoorbeeld een prioriteit om met de “loot experience” de speler meer voldoening te geven door frequenter bruikbare loot te droppen. Ook moet het mogelijk zijn om loot meteen te onthullen en te dragen.

Het lijkt er in ieder geval op alsof BioWare echt hun fouten met Anthem wil gaan rechtzetten, hoewel het nog niet duidelijk is wanneer deze nieuwe versie van Anthem moet gaan verschijnen.

“A good player experience depends on the loot system being extensible and robust, and a lot can go wrong. A lot did go wrong. We fell short here and we realized that building something new from the ground up was going to be required – starting with taking a long look and understanding the best in class of the many great games that inspire us. Based on this research, along with your thoughts and feedback, we planned some high-level goals and changes we wanted to try:

Respect Your Time Increase the frequency of Loot Drops Loot is viable more often; All items are better and more competitive, but there’s still a chance of getting something exceptional All loot rarities have strategic value throughout progression



Embrace Choice You can pursue specific loot without relying on randomness alone; Quests; Specialized Vendors; Unique Loot Tables Modify your loot, including rerolling inscriptions and leveling up items



Create a Rewarding Loot Experience Loot feels exciting and more noticeable when it drops, and is celebrated when collected Rare enemies (aka “walking treasure chests”) create exciting moments to get a burst of loot all at once

Keep it Accessible and Immediate Reveal and equip loot right away Complete revamp of the equipment sheet – including a detailed stat sheet (not shown) The equipment sheet can be accessed from anywhere, allows you to easily see what you have equipped in each slot



Reliability of Equipment and Rewards Each item has an inscription “budget”, based on its Power and Rarity No more useless items because they were missing must-have inscriptions (see “Increased weapon dmg by +225%”) Exceptional items are about getting the exact types of bonuses you want, instead of maxing values on every bonus