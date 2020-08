We konden jullie gisteren wat meer vertellen over een behoorlijk pikant gerucht: op de productpagina van de Britse webshop Base.com kon men namelijk lezen dat Spider-Man een exclusief speelbaar personage zou zijn voor de PlayStation 4 versie van Marvel’s Avengers. Dit werd vervolgens door de retailer ingetrokken, maar inmiddels is duidelijk geworden dat het gerucht klopt.

Op de PlayStation 4 krijgt Marvel’s Avengers in de vorm van Spider-Man een uniek extra personage, want dit personage is exclusief. Het gaat dan niet om een kleine extra, maar om een volwaardige Spider-Man. Zo kent deze held zijn volledig eigen moveset, skilltree en passende gameplay om door de levels heen te navigeren. Overigens staat deze Spider-Man wel los van de game van Insomniac, er zullen dus geen referenties naar elkaar zijn.

Spider-Man zal echter niet direct bij de release van de game in Marvel’s Avengers aanwezig zijn. Eerst is Hawkeye aan de beurt als extra personage en begin 2021 zal Spider-Man het roster gaan vergezellen. Het goede nieuws dat het lange wachten iets zal verzachten is dat Spider-Man gratis zal worden toegevoegd.

Marvel’s Avengers verschijnt op 4 september voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Later komt de game ook naar next-gen platformen.