Ubisoft heeft aangekondigd dat Rainbow Six Siege vandaag een gratis tijdelijk in-game evenement krijgt. Het gaat hier om M.U.T.E. Protocol dat een variant is op de Secure Area modus en deze wordt gespeeld in een 5 versus 5 opzet op de Tower map, die voor deze modus in een futuristische variant gepresenteerd wordt.

Het doel is dat de aanvallers de M.U.T.E. Protocol moeten uitschakelen daar waar de verdedigers dat moeten zien te voorkomen. De unieke feature in deze modus heet ‘Morphing’ en daarmee kunnen spelers als ze twee gebieden hebben veiliggesteld van gedaante wisselen. Hierbij kunnen ze wisselen van Operator naar drone en vice versa. De verdedigers krijgen die optie ook, maar dan in de vorm van kogelwerende camera’s.

Tijdens het evenement zijn er 26 exclusieve items voor de Operators Jackal, Lion, Ying, Kapkan, Mira, Mute, Oryx en Vigil verkrijgbaar. Deze items schaf je in de in-game store aan met 300 R6 Credits of 12.500 Renown, maar ook kan je ze verdienen door Event Challenges te voltooien.

M.U.T.E. Protocol is speelbaar tot 17 augustus.