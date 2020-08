Dankzij de afgelopen PlayStation 5 showcase van Sony wisten we al dat Grand Theft Auto V en Online in 2021 naar de PlayStation 5 komen. Dankzij de meest recente kwartaalcijfers van Take-Two Interactive, het moederbedrijf van ontwikkelaar Rockstar Games, weten we nu dat Grand Theft Auto V en Online pas in de tweede helft van 2021 uitkomen. Een exacte releasedatum voor beide is helaas nog steeds niet bekendgemaakt.

Ik zeg beide, want zoals eerder gecommuniceerd wordt de game gesplitst. Grand Theft Auto Online krijgt een standalone versie, die de eerste 3 maanden voor PlayStation Plus abonnees gratis zal zijn. Sinds de showcase krijgen alle PlayStation Plus abonnees daarnaast elke maand 1 miljoen GTA$ tot aan de release op de PlayStation 5. Je moet wel maandelijks een keer inloggen om dat te ontvangen.

Het fiscaal rapport geeft verder aan dat beide games de nieuwe hardware optimaal benutten om niet alleen beter te draaien, maar er grafisch ook mooier uit te zien. Tot slot benadrukt Take-Two Interactive dat Rockstar Grand Theft Auto Online blijft ondersteunen en dat de nieuwe generatie consoles ook exclusieve content gaat krijgen. Uiteraard is er over een mogelijke Grand Theft Auto VI geen woord gezegd.