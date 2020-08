Sony laat in de publicatie van hun meest recente kwartaalcijfers weten, dat de PlayStation 4 wereldwijd inmiddels 112.3 miljoen keer is verscheept. Tussen begin april en eind juni zijn er 1.9 miljoen consoles verscheept. Dat is 1.3 miljoen minder dan de 3.2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dat ligt echter in lijn der verwachting, aangezien we het einde van deze generatie naderen.

Niet dat het een probleem is, want de PlayStation-divisie heeft het beste eerste fiscale kwartaal ooit gedraaid. Er is in totaal 5,63 miljard dollar omgezet. Er zijn 5.1 miljoen meer PlayStation Plus abonnees, wat het totaal op 44.9 miljoen brengt. Daarnaast hebben zowel The Last of Us: Part II en Final Fantasy VII Remake het uitstekend gedaan. Verder is het opvallend dat inmiddels 74% van de software verkopen digitaal zijn. Vorig jaar in dezelfde periode was dat nog 53%.

De PlayStation 5 lanceert eind dit jaar. Aanstaande donderdag, 22:00 uur Nederlandse tijd, host Sony een nieuwe State of Play. Verwacht echter geen prijs of releasedatum voor de nieuwe console, aangezien de show de focus zal leggen op third-party games voor de PlayStation 4 en PlayStation VR. Analisten zien het in ieder geval rooskleurig in, want die denken dat “De PlayStation 5 tegen maart 2021 6 miljoen keer verscheept is”.