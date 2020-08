Later deze week zal er een nieuwe State of Play plaatsvinden en hier ligt de focus vooral op PlayStation 4 en PlayStation VR games. Ook zullen er wat updates gedeeld worden omtrent de PlayStation 5 games die in juni werden aangekondigd, maar grote nieuwtjes over de nieuwe console zullen niet gedeeld worden.

Dit betekent dat we nog wat langer moeten wachten op aanvullende PlayStation 5 details, maar volgens een bericht op Bloomberg heeft Sony nieuwe aankondigingen voor later in augustus gepland staan. De site heeft dit begrepen van iemand dichtbij Sony. Die heeft aangegeven dat Sony aarzelt om dit te gaan doen, dus het is niet helemaal zeker.

Gezien het najaar nu snel dichterbij komt en we eigenlijk nog helemaal niet veel weten over de console, zal Sony ook niet te lang moeten wachten. Het is dus aannemelijk dat we richting het einde van deze maand meer gaan horen. De aarzeling komt wellicht voort uit de afwachtende houding tegenover Microsoft omtrent de prijs en releasedatum van de console, maar dat is natuurlijk speculatie.