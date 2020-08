EA Sports heeft vandaag het embargo op gameplay previews van FIFA 21 opgeheven en als je meer over de footie voor dit jaar wilt lezen, dan kan je bij onze hands-on preview terecht. Tegelijkertijd brengt EA ook een nieuwe trailer uit en die laat de eerste gameplay zien.

Vorige week was er al een trailer te zien, maar die draaide vooral om Kylian Mbappé met zo hier en daar wat gameplay shots in de beelden. Deze nieuwe trailer laat het echte werk zien, dus druk hieronder zeker even op play!

FIFA 21 verschijnt op 9 oktober voor onder andere de PlayStation 4.