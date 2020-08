Take-Two heeft investeerders laten weten hoe het er voor staat met de financiën van het laatste kwartaal. Daaruit is naar voren gekomen hoe een aantal van hun games het heeft gedaan qua verkopen.

De beste verkoopcijfers komen van NBA 2K20. De basketbalgame is inmiddels 14 miljoen keer verscheept. Borderlands 3 doet het ook goed, want van deze titel zijn er ondertussen 10 miljoen exemplaren naar winkels over de gehele wereld verstuurd. Als laatste is er laten weten dat The Outer Worlds een populair product is. De teller van verscheepte exemplaren staat voor deze game op 2,8 miljoen.