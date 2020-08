Sinds gisteren ligt Fall Guys: Ultimate Knockout in de winkels. In deze megavrolijke platformer baan jij (en 59 andere fanatieke spelers) je een weg door de verschillende parkoerzen, met natuurlijk als doel om de eerste plek te bemachtigen.

Mediatonic Games zal voorlopig nog wel even aan de game blijven sleutelen, want de studio heeft via Twitter laten weten dat er onder andere nieuwe levels, kostuums en features op de planning staan. Hierbij liet de studio echter niet weten wanneer we deze updates mogen verwachten, en of daar een prijskaartje aangeplakt zit.

Fall Guys: Ultimate Knockout is één van de PlayStation Plus games van augustus en dat is dus een mooie kans om deze knotsgekke “battle royale platformer” een kans te geven.