Wie een beetje heeft opgelet op sociale media, zal gemerkt hebben dat we constant om de oren werden gegooid met beta codes voor de game Fall Guys. Op Twitch én op YouTube was de game niet weg te denken.

Een heel slimme strategie van Mediatonic en Devolver Digital. Daardoor was iedereen wel op de hoogte van de aankomende release van de partygame, waarbij via een eliminatieproces á la Takeshi’s Castle en Ninja Warrior er slechts één winnaar overblijft aan het einde van de rit.

Wat nóg slimmer is van Devolver, is dat de game voor PS Plus gebruikers gratis is in de maand augustus. Aangezien je toch PS Plus nodig hebt om de game überhaupt te kunnen spelen, kun je daar dus sowieso beter gebruik van maken. Vanaf 1 september is de game weer €19.99

Geïnteresseerd geraakt? Download de game hier. Bekijk hieronder de kleurrijke launch trailer die is vrijgegeven.