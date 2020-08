Afgelopen juli kwam het nieuws naar buiten dat Konami de rechten had verloren om AC Milan en Inter MIlan te gebruiken in hun PES-games. We waren toen al bang dat Electronic Arts de rechten voor de neus van de Japanse uitgever/ontwikkelaar had weggekaapt en dat blijkt nu inderdaad het geval te zijn.

EA heeft vol trots laten weten dat zij de rechten hebben verkregen om AC Milan en Inter Milan te gebruiken in hun FIFA-titels. Beide teams zullen voor het eerst aanwezig zijn in FIFA 21. Om dit heuglijke feit te vieren, is er een trailer vrijgegeven en deze kan je hieronder checken.