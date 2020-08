Afgelopen maart slingerde Infinity Ward Call of Duty: Warzone online, een battle royale modus als onderdeel van Call of Duty: Modern Warfare. De game groeide al snel uit tot een waar fenomeen en het ziet ernaar uit dat Warzone een project voor meerdere jaren is en zal gaan evolueren.

Dit vertelt design director Geoff Smith in een interview met GamesRadar. Volgens de Amerikaan is Warzone nauw verbonden met Modern Warfare, maar is de battle royale game ontworpen om geheel op eigen benen te staan. Mettertijd zal Warzone dan ook gaan groeien en verbonden worden met andere Call of Duty titels.

“Although Warzone is very closely tied to Modern Warfare, it was designed from the beginning as its own game. As the game continues to be updated over time, it will evolve and become tied to other games in the Call of Duty universe.”

Bij de bekendmaking van de meest recente financiële cijfers van Activision, sprak Rob Kostich – de president van de uitgever – ook over ditzelfde onderwerp. Volgens Kostich zal er een “nauwe connectie” zijn tussen Warzone en Call of Duty 2020 en zal dit zelfs voor de nieuwe delen daarna gelden. Hiermee wil Activision ook degenen die enkel Warzone spelen alsnog nieuwe ervaringen geven, zo legde hij uit.

“And what you should expect is that there will be a very tight integration between the two. Modern Warfare and Warzone are obviously very tightly connected, and I think that’s really important for the player base.

We plan to do the same with all our upcoming titles as well – our premium titles — to ensure we can reward all our players and give them fresh new experiences regardless of whether they choose to just play Warzone or also playing the premium game as well. So the connection will absolutely be there.”