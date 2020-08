Twee maanden geleden werd de adviesprijzen bekend gemaakt van NBA 2K21. Hieruit bleek dat de next-gen versie van het spel duurder was dan de current -gen versie. Volgens Take-Two CEO Strauss Zelnick betekent dit niet dat dit de standaard prijs zal zijn voor titels voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Zelnick heeft tegenover Games Industry laten weten dat er per titel wordt bepaald wat de adviesprijs zal worden van next-gen games. Er wordt volgens de CEO gekeken naar wat een game te bieden heeft en wat de kwaliteit is en aan de hand hiervan wordt dan de prijs beslist. De prijs van NBA 2K21 is dus niet de nieuwe standaard.

De verhoogde prijs van het nieuwste deel in de beroemde basketbalserie wordt gezien als een redelijke verhoging en dit komt ook doordat de laatste jaren de prijzen van games hetzelfde zijn gebleven.

“There hasn’t been a price increase for frontline titles for a really long time, despite the fact that it costs a great deal more to make those titles. And we think with the value we offer consumers…and the kind of experience you can really only have on these next-generation consoles, that the price is justified. But it’s easy to say that when you’re delivering extraordinary quality, and that’s what our company prides itself on doing.”