Sinds gisteren weten we dat Sony een klein streepje voor heeft met betrekking tot Marvel’s Avengers. Men heeft namelijk bevestigd dat Spider-Man als exclusief personage naar de PlayStation 4 versie van de game komt. Naar alle waarschijnlijkheid zal het personage ook zijn opwachting maken op de PlayStation 5.

Nu ziet het ernaar uit dat dit niet de enige exclusieve deal is die Sony op de planning heeft staan. Imran Kahn van Kinda Funny Games verscheen namelijk op de fora van ResetEra om te vertellen dat men zich klaar moet maken voor soortgelijke deals vanuit de hoek van Sony.

“My hypothesis is that Sony isn’t leveraging ownership of Spider-Man (which they do not have) to keep him an exclusive character.

More likely it is that Avengers is a AAA game on competing platforms and Sony threw a bunch of money to keep the AAA Spider-Man realm associated with PlayStation consoles. The fact that this is a GaaS that is backwards compatible with/getting a next-gen update for PS5 means they expect people to buy it and base some degree of next-generation console purchasing decisions on that friends list and purchase.

If you guys are mad about this, I suggest saving some energy, because the next year will be a marathon of getting upset.”