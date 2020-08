Dat Rockstar eigenlijk vrijwel alleen maar toppers op de markt brengt, is ondertussen wel bekend. De hardlopers waarmee de ontwikkelaar nog dagelijks miljoenen binnen harkt zijn de laatste twee titels die het heeft uitgebracht: GTA V en red Dead Redemption 2.

Recentelijk bracht moederbedrijf Take-Two Interactive het aantal verscheepte units naar buiten en dit is een aantal waar je bijna duizelig van wordt. Met bijna 170 miljoen games verscheept in totaal over alle platformen mag Rockstar absoluut niet klagen. De verdeling tussen het in 2013 uitgebrachte GTA V en het in 2018 uitgebrachte Red Dead Redemption 2 is 135 miljoen en 32 miljoen.

En dit blijft geld in het laatje brengen, want het echte geld zit ‘m natuurlijk in de microtransacties van zowel Shark Cards van GTA V als de Gold Bars van Red Dead Redemption. Zo groeit de aankoop van GTA $ per jaar gemiddeld 155%. De exacte cijfers aan inkomsten werden helaas niet doorgegeven, maar zelfs zonder deze wetenschap zijn we best jaloers op de personen bij wie het aan het eindejaar op de bankrekening verschijnt.