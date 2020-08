Het is al zo’n 4 jaar geleden dat Final Fantasy XV op de markt verscheen en ook de eerste episode van Final Fantasy VII Remake is alweer even achter de rug. Wanneer er een nieuwe game uit gaat komen is voor ons een vraag, maar voor Square Enix een weet. Wel, op z’n minst toch ongeveer…

Bovenstaande twee games worden beiden uitgegeven door Square Enix, maar worden wel door twee verschillende divisies van het bedrijf ontwikkelt. Van Square Enix Business Division 2 hebben we al geruime tijd niets meer mogen vernemen, dus de kans dat zij in het geheim al een tijdje bezig zijn met Final Fantasy XVI zal voor niemand een verrassing zijn. Het ziet ernaar uit dat de officiële aankondiging spoedig zal geschieden, aldus een geverifieerd insider die het al vaker bij het rechte eind had via het ResetEra forum.

“XVI is real. It was supposed to get announced in June’s event. It’s supposedly closer than most people would think. It has some kind of PS5 exclusivity (it was vague back then but it seems to be full timed exclusivity now). And I have no idea why they haven’t announced it yet.”