Een paar weken terug wisten we al te melden dat Pacer dit jaar, na veel uitstel, nog zou moeten verschijnen. Hoewel we door het hele corona-fiasco wellicht wat sceptisch waren, is ons het tegendeel bewezen. Ontwikkelaar R8 Games heeft nu namelijk bekend gemaakt dat we op 17 september dan toch eindelijk met deze game aan de slag kunnen.

Pacer is een supersnelle racing game die goed valt te vergelijken met WipEout en F-Zero. De game belooft diverse custimization opties aan jouw voertuig en in totaal veertien banen om jezelf meester te maken. Bij dit nieuws is er natuurlijk ook een nieuwe trailer verschenen welke je hier onder kan bekijken.