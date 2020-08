De toekomst is cloud gaming, daar kunnen we nu eenmaal niet doorheen. Of het nu al goed genoeg is om onze mooie consoles te vervangen is en blijft voorlopig nog een discussiepuntje. Desalniettemin is Sony hard aan de weg aan het timmeren met PlayStation Now en dus mogen we weer drie top games verwelkomen op deze service.

Hitman 2, Dead Cells én Greedfall staan vanaf heden in de catalogus. Daarmee hebben we weer twee A-titels en ook een, naar onze mening, A-klasse indie titel op PlayStation Now erbij. Een kanttekening daarbij is wel dat Hitman 2 en Dead Cells slechts tot 1 februari 2021 beschikbaar zijn via PlayStation Now. Dus mochten die games jouw interesse wekken, ga dan snel aan de slag! Greedfall heeft vooralsnog geen einddatum.