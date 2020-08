Vandaag trapt update 1.24 seizoen 5 van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone af. De update is 36 GB groot op de PlayStation 4 en het goede nieuws is dat het de totale installatiegrootte van beide games verkleint. Een stappenplan om je daarmee te helpen vind je hier. Het nieuwe seizoen voegt onder meer een Operator, Battle Pass en Store Bundles aan de game toe. De volledige patch notes zijn hier te vinden.

Daarnaast is ook de roadmap voor de rest van het seizoen onthuld. Zo krijgt Modern Warfare in totaal vier nieuwe maps die zich in kersverse omgevingen afspelen. Alle maps zijn direct beschikbaar. Livestock is voor Gunfight, Petrov Oil Rig en Suldal Harbor voor de multiplayer en Verdansk International Airport voor Ground War. Verder komen er nieuwe game modi zoals Bare Bones en Search and Destroy Double Down. Tot slot worden er ook weer nieuwe missies en uitdagingen toegevoegd.

We wisten al dat de trein gaat rijden en het stadion toegankelijk wordt in seizoen 5 van Call of Duty: Warzone. Daarnaast hebben hoge gebouwen nu punten gekregen waar je makkelijk en snel naar boven kunt gaan. Verder is er nieuwe game mode in vorm van Mini Royale, is de wapenrotatie aangepast en kunnen Battle Pass eigenaren naar drie nieuwe wartracks luisteren.

Onze Call of Duty: Modern Warfare review lees je op de site.