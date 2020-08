Volgens een anonieme bron op de website 4chan keert SOCOM terug op de PlayStation 5. De franchise maakte naam op de PlayStation 2, 3 en Portable als een tactische militaire shooter met een sterke nadruk op multiplayer. Nu is 4chan alles behalve betrouwbaar te noemen, maar in dit geval ligt dat net even anders. De anonieme bron heeft namelijk de afgelopen dagen reeds meerdere keren informatie gelekt die achteraf bleek te kloppen.

Zo beweerde hij of zij op 2 augustus dat Sony op 3 augustus een nieuwe State of Play zou aankondigen, wat ook is gebeurd. Daarnaast gaf hij of zij aan dat er niet over een prijs of releasedatum van de PlayStation 5 zou worden gepraat en dat de nadruk op PlayStation 4 en PlayStation VR games komt te liggen, iets dat Sony reeds bevestigd heeft. Die State of Play is overigens morgen om 22:00 Nederlandse tijd te bekijken. Verder gaf de bron aan dat Sony binnen enkele dagen een aankondiging rondom exclusieve content zou doen, die voor de nodige discussie zou zorgen. Eerder deze week werd Spider-Man bevestigd als exclusief personage voor Marvel’s Avengers op de PS4 en dit past goed binnen de omschrijving van de bron. Kortom: meerdere kloppende details die deze bron wat geloofwaardiger lijken te maken.

Eind vorig jaar kwam het gerucht naar buiten dat Guerrilla Games aan een reboot van SOCOM zou werken. Het bleef daarna echter stil. Immers, de hoogtijdagen van de serie liggen alweer een tijd achter ons. De PlayStation 2 en PlayStation Portable kende erg sterke games uit de serie, maar op de PlayStation 3 ging het langzaamaan bergafwaarts. Laten we hopen dat Sony toch besluit om oude franchises nieuw leven in te blazen.