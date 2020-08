Alto’s Adventure en Alto’s Odyssey zijn twee succesvolle games die zijn uitgegeven voor mobiele platformen. Beide titels zijn nu ook onderweg naar consoles en worden in één bundel aangeboden, onder de naam:The Alto Collection.

Het gaat hier om twee zogenaamde ‘endless runner’ games, waarbij je bij één aan het snowboarden bent en bij de ander aan het ‘sandboarden’. Voor beide geldt dat ze overladen werden met uitstekende reviews, dus het is een goede zaak dat de games door een groter publiek gespeeld kunnen worden.

The Alto Collection zal op 13 augustus in de PlayStation Store te vinden zijn voor €8,99 en om de aankondiging te vieren is er ook een trailer vrijgegeven. Deze kan je hieronder checken.