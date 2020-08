Detroit: Become Human is alweer ruim twee jaartjes oud, maar de game van Quantic Dream – die sinds eind 2019 geen PS4-exclusive meer is – is na al die tijd nog behoorlijk gewild. De Franse studio heeft namelijk laten weten dat Detroit: Become Human meer dan 5 miljoen exemplaren heeft verkocht.

Dit vertelde mede-CEO Guillaime de Fondaumiere in een persbericht. Volgens de Fransman is deze bijzondere mijlpaal gehaald vlak nadat men de game uitbracht op het digitale Steam-platform op de pc, afgelopen juni. De game had daarvoor eerst een tijdelijke exclusiviteit in de Epic Games Store.

Ook wij waren erg te spreken over Detroit: Become Human en Chris gaf de game in onze review dan ook een prachtige score.