Gisterenavond maakte Activision de nieuwe kwartaalcijfers bekend en zoals altijd het geval is, blikte de uitgever ook vooruit naar de komende maanden. Hoewel de volgende Call of Duty-game nog altijd niet onthuld is, liet Activision nogmaals weten dat de release gewoon nog voor het laatste kwartaal van dit jaar gepland staat.

Ook maakte de uitgever voor de eerste keer officieel bekend wie de ontwikkelaar van Call of Duty 2020 is en dit is best opvallend. Zoals verwacht werkt Treyarch aan de game, maar dit jaar is er nog een tweede hoofdontwikkelaar bij betrokken. Het gaat om Raven Software, die de afgelopen jaren regelmatig de ‘vaste studio’s’ heeft ondersteund. De afgelopen jaren was er telkens één hoofdontwikkelaar, die door diverse kleinere studio’s werd geholpen. Voor Call of Duty 2020 zijn er dus twee studio’s hoofdverantwoordelijk.

Activision sprak tijdens de presentatie ook nog over de aankomende onthulling van Call of Duty 2020. Het is inmiddels augustus en als het patroon van de laatste jaren was gevolgd, dan was de game al enkele maanden geleden uit de doeken gedaan. Dat is nu nog niet het geval, tot verbazing van de fans. Rob Kostich, de president van Activision, liet weten dat de onthulling “spoedig” zal plaatsvinden, maar specifieker dan dat werd het niet.

Wel zijn we waarschijnlijk wat meer te weten gekomen over de manier waarom de game onthuld gaat worden. Alles wijst er namelijk op dat Call of Duty 2020 uit de doeken gedaan wordt via Call of Duty: Warzone. Kostich zei namelijk dat de onthulling deze keer anders gaat zijn dan normaal en dat Warzone een geschikt platform is om nieuws over de Call of Duty-franchise te onthullen. Hiermee lijkt hij te hinten naar een onthulling door middel van de Battle Royale-game. Of dat ook echt het geval is, zal binnenkort moeten blijken.