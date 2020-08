Battle royale-games zijn heden ten dage enorm populair en dus kon het ook haast niet anders dat Activision een stukje van die taart ging ging meepikken. Daarop lanceerde Infinity Ward afgelopen maart Warzone als onderdeel van Call of Duty: Modern Warfare.

De battle royale modus sloeg in als een bom en sindsdien heeft men meer dan 75 miljoen spelers genoteerd. Hiermee is het één van de snelst groeiende free-to-play titels aller tijden. Alleen Apex Legends mag eenzelfde soort groei noteren. Infinity Ward heeft daarbij onlangs laten weten dat we nog lang kunnen genieten van Warzone en dat de game zich zal blijven ontwikkelen.

Dit betekent dan ook dat Warzone in de toekomst verbonden gaat worden met komende Call of Duty-games en dat spelers die enkel Warzone spelen nog steeds nieuwe ervaringen voorgeschoteld krijgen.