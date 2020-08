Sinds 2011 schitterde één locatie door afwezigheid in de WRC-reeks, namelijk Japan. Gelukkig keert deze weer terug in WRC 9.

NACON and KT Racing hebben laten weten dat er weer door de bergen en bossen van Japan gereden kan worden in het nieuwste deel van de beroemde rally-reeks. De smalle weggetjes en agressieve bochten zorgen voor een uitdagend parkoers en hoe dit eruitziet in de game kan je hieronder bekijken.