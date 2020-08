Uit de stallen van Poolse ontwikkelaar People Can Fly mogen we eind dit jaar de game Outriders verwachten. Deze game lijkt een soort duistere versie van Borderlands te worden, maar dan wel eentje die helemaal in third-person is te spelen. Helaas hebben wij de game nog niet in onze handen gehad, maar onze concullega’s van IGN mochten alvast aan de slag met de game.

Onderstaande gameplay video telt bijna 11 minuten aan nieuwe beelden en laat ons de gameplay van Outriders zien in zijn meest pure vorm. Hoewel de nadruk wel op coöp ligt, heeft People Can Fly de mensen verzekerd dat het gewoon een game met een begin en een eind is en dus niet op Destiny en consorten zal lijken.

Outriders verschijnt aan het einde van dit jaar voor de PlayStation 4 én de PlayStation 5.