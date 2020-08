Het lijkt haast Rocket League all over again. Deze maand werden PlayStation Plus leden niet enkel op de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered getrakteerd, maar zat er ook een nieuwe game van uitgever Devolver Digital bij, namelijk Fall Guys: Ultimate Knockout. In Fall Guys speel je met zestig spelers diverse uitdagingen met als doel om als laatste over te blijven. Dit levert een soort Takeshi’s Castle-achtige taferelen op.

Een simpel concept, dat blijkbaar erg goed in de smaak is gevallen. Op de eerste dag hebben 1.5 miljoen mensen zich aangemeld op de servers van Fall Guys, een gigantisch succes dus. Maar daardoor lijken de servers helaas wat overbelast. Geen zorgen, ontwikkelaar Mediatonic is op de hoogte en zal zo spoedig mogelijk een patch uitbrengen om de verbindingsproblemen op te lossen. Ook wordt verdere feedback van de community meegenomen bij de aankomende update.

Heb jij Fall Guys: Ultimate Knockout al gespeeld? Zo ja, wat vindt jij er van? Zo nee, probeer deze grappige indie game vooral even uit als je een PlayStation Plus abonnement hebt. Gratis is immers nooit mis.