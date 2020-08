Na de release van Titanfall 2, die een soort cult-following heeft opgebouwd, leek het helaas wel einde oefening voor die serie. De game presteerde bij release immers ondermaats door concurrentie van Call of Duty en EA’s eigen Battlefield 1. Ondanks dat feit weigert EA de serie helemaal dood te verklaren.

Tijdens een meeting over de cijfers van het eerste kwartaal van 2020 heeft CFO Blake Jorgensen namelijk een uitspraak gedaan over de overname van Respawn Entertainment, de ontwikkelaar van de Titanfall-serie en tegenwoordig Apex Legends. EA ziet namelijk wat voor getalenteerde mensen er bij Respawn zitten en wil hun talent daarom goed benutten. Daar voegde Jorgensen aan toe dat een nieuwe Titanfall niet volledig van de kaart af is.

“Maybe we’ll see Titanfall sometime down the road.”

Vince Zampella, een van de oprichters van Respawn, ziet een eventuele Titanfall 3 ook wel zitten. Alleen op dit moment is Respawn niet bezig met een nieuwe titel. Wanneer ze groen licht zouden krijgen van EA zou het minimaal een jaar of twee kosten om überhaupt de game af te leveren waar fans op zitten te wachten. Dus voor 2022 hoeven we nog niet te rekenen op Titanfall 3.