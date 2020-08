Vanwege de huidige situatie in de wereld worden er overal veel evenementen afgelast. Voetbalwedstrijden, concerten, theatervoorstellingen en natuurlijk ook veel conferenties zijn in de afgelopen tijd geannuleerd. BlizzCon werd enige tijd geleden ook geannuleerd, maar zal begin 2021 terugkeren in een virtuele variant.

Dit kwam naar voren tijdens een financieel rapport van Blizzard Entertainment. Daarin stond een opmerking over de komende BlizzCon. In dit rapport werd verteld dat het bedrijf gaat proberen om BlizzCon in een virtuele vorm succesvol te presenteren. Dit evenement wordt ook vaak gebruikt om nieuwe games te onthullen, zoals dat vorig jaar het geval was met Overwatch 2 bijvoorbeeld.

Hoe dit er allemaal uit gaat zien, blijft natuurlijk nog even afwachten.

“We are planning on channeling the spirit of BlizzCon into a virtual event in the early part of next year. We’re really fortunate to have a passionate and engaged community that’s really looking forward to what we’re creating and what we’re working on. And we’re looking forward to sharing what the teams have been working on for that event.”