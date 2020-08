Begin deze week kondigde Sony een nieuwe State of Play showcase aan en vanavond is het zover. De uitzending duurt ruim 40 minuten en richt zich vooral op third-party games voor de PlayStation 4 en PlayStation VR. Ook zullen er wat nieuwe updates komen over third-party PS5-games die al eerder zijn aangekondigd, maar verwacht verder geen nieuwe aankondigingen voor de PS5 of extra informatie over Sony’s next-gen console.

Toch zijn we erg benieuwd wat Sony gaat laten zien. De State of Play uitzending begint om 22:00 uur en je kunt de showcase hieronder live volgen. Wij zullen de uitzending ook live coveren, dus na afloop kun je al het nieuws hier op PSX-Sense teruglezen.