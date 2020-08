Een nieuwe console betekent uiteraard ook een kersverse controller. In het geval van de PlayStation 5 krijgen we binnenkort de DualSense controller in onze handen gedrukt. Een controller die hopelijk een comfortabele speelervaring zal bieden… en blijkbaar ook regelmatig van een software update zal voorzien worden.

We zijn het inmiddels gewend dat onze PlayStation 4 regelmatig geüpdatet wordt. Onze DualShock 4 blijft echter steevast zijn oude, robuuste zelve. Volgens het onderstaande screenshot – genomen op de meest recente versie van de PS5 website – zal dit met de DualSense dus veranderen. Regelmatig updaten is de boodschap!