Uitgever PQube kondigt samen met ontwikkelaars Dual Effect en Abstract Digital de survival horrorgame Tormented Souls aan. Ergens in 2021 moet de game uitkomen voor de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One en pc. Een versie voor de nieuwe generatie consoles is niet genoemd. Uiteraard mag een aankondigingstrailer niet ontbreken en die kun je hieronder bekijken.

In de game speel je als Caroline Walker, die de verdwijning van een tweeling in Winterlake onderzoekt. Dat verloopt alles behalve goed, aangezien je midden in de nacht naakt in een badkuip en aangesloten op versleten medische apparatuur wakker wordt. Aanvankelijk lijkt het landhuis waar jij je bevindt verlaten, maar al snel kom je erachter dat je niet alleen bent.

Tormented Souls put inspiratie uit survival horror klassiekers zoals de originele Resident Evil, Silent Hill en Alone in the Dark. Dat betekent een vast camerastandpunt, maar dan wel met moderne controls en een meer dynamische camera. Verder ligt er een grote nadruk op verkennen en puzzels oplossen, waarbij je ook nog eens tussen dimensies kunt wisselen om de juiste oplossing te vinden.