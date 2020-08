Eerder deze week kondigde Sony aan dat Spider-Man exclusief naar de PlayStation versies van Marvel’s Avengers zou komen. Een behoorlijk controversiële zet, aangezien dit betekent dat een belangrijk Marvelpersonage zal ontbreken in sommige exemplaren van de fel geanticipeerde videogame. Scot Amos van ontwikkelaar Crystal Dynamics stelt ons nu gerust. Spider-Man is een unieke situatie, omdat Sony een deel van de rechten op het personage in zijn bezit heeft. Na de webslingeraar zullen er geen PlayStation exclusieve personages meer naar Marvel’s Avengers komen.

“Spider-Man is a unique opportunity for us because of the relationship that PlayStation and Marvel have. That is the only character that we are doing that way.”