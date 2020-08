Al van lang voor de officiële aankondiging van de PlayStation 5 regent het geruchten over Sony’s next-gen console. Backwards compatibility – oftewel het vermogen om games van de vorige generatie consoles op deze nieuwe editie te kunnen spelen – is bijvoorbeeld een onderwerp dat vaak opduikt. Ondertussen weten we dat sommige PlayStation 4 games speelbaar zullen zijn op de PlayStation 5. ‘Sommige’ betekent hier ‘niet allemaal’… of daar gingen we toch van uit..

Lance McDonald – een populaire streamer die voornamelijk zijn brood verdient met Soulsborne gerelateerde content – beweert echter dat alle PS4-games speelbaar zullen zijn op de PS5. In de onderstaande Tweet gaf hij aan dat de PlayStation 5 ook PS4-titels zal kunnen spelen die Sony niet goedgekeurd heeft. De nadruk ligt hier evenwel op de verleden tijd van het werkwoord ‘gaf’. McDonald heeft zijn tweet inmiddels namelijk gedeletet “uit respect voor de platform holder”.

“There’s been some confusion about this in the past and I can clear it up now. The PlayStation 5 can run all PlayStation 4 games without per-game whitelisting. Sony continue[s] to test titles but the system will not prevent you from launching untested games.”