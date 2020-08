De meest recente update voor Ghost of Tsushima brengt de game naar versie 1.06. Naast wat bug fixes is vooral de Traveller’s Attire aangepast. Deze outfit maakt het makkelijker om alle collectibles in de wereld te vinden. Dankzij de patch werkt het nu nog effectiever. Voorheen ging je controller enkel vibreren indien je dichtbij kwam, maar nu krijg je ook audiovisuele hints om je verder te helpen. Het volledige overzicht lees je hieronder:

Ghost of Tsushima Update 1.06 Patch Notes Traveler’s Attire The Traveler’s Attire has been enhanced to add new visual and audio cues hinting at nearby collectibles. These cues can replace or augment controller vibration in order to offer a better, more accessible experience Text Expanded Large Text accessibility option to also include additional prompts and objective text Bug Fixes Addressed a bug where users could encounter a black screen preventing progress in certain tales

Addressed a bug where users could become stuck in some Yarikawa tales

Additional bug and crash fixes

Is de update niet voldoende om je alles te helpen vinden? Probeer dan eens deze Ghost of Tsushima interactieve map. Mocht je nog twijfelen over de game, vergeet dan niet onze Ghost of Tsushima review te lezen.