We krijgen gaandeweg steeds meer informatie over de PlayStation 5, haar accessoires en de compatibiliteit daarvan. Pasgeleden liet Sony weten hoe de compatibiliteit van de bestaande DualShock 4 controllers werkt voor gebruik op PS5, maar hoe zit het nou andersom?

Er is in ieder geval één PS5 accessoire die zeker werkt voor de PS4 en dat is de Pulse Wireless headset. Dit maakte Sony bekend middels een update op de officiële PlayStation website. Het werkt simpel via de oude vertrouwde dongle, die ook aanwezig is bij de Gold 2.0 en Platinum headset. Wil je de headset toch aansluiten op een ander apparaat zonder USB aansluiting? Geen probleem! Een 3.5mm kabeltje wordt standaard bijgeleverd.