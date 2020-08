De game Jump Force is al zo’n anderhalf jaar uit, maar wordt nog regelmatig voorzien van updates en nieuwe personages uit verschillende franchises.

Het nieuwste personage, ‘Meruem’, werd aangekondigd via de Weekly Jump en is afkomstig uit de anime Hunter x Hunter. We zullen nog wel even moeten wachten tot hij daadwerkelijk speelbaar is, want hij staat pas op de planning voor release ergens in de herfst van 2020.

Meruem is beschikbaar voor mensen die in het bezit zijn van Character Pass 2 of je kan hem los aanschaffen voor €3,99.